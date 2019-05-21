Какой завтра праздник: 22 мая

А вы знали, что 22 мая — Международный день биологического разнообразия?
События в этот день:
1856 — День основания Третьяковской галереи.
1892 — Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.
1911 — Основана Международная федерация кинологов.
Родились:
1813 — Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.
1859 — Артур Конан Дойл, шотландский и английский врач и писатель.
1907 — Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.
1924 — Шарль Азнавур, французский певец, шансонье, актер и писатель армянского происхождения.
1948 — Евгений Мартынов, советский эстрадный певец, композитор, музыкант.
1970 — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель и актриса афроямайского происхождени.
1986 — Татьяна Волосожар, украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.