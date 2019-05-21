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Днестр

Какой завтра праздник: 22 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (235)
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Этот день является 142-м в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.

А вы знали, что 22 мая — Международный день биологического разнообразия?

События в этот день:

1856 — День основания Третьяковской галереи.

1892 — Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.

1911 — Основана Международная федерация кинологов.

Родились:

1813 — Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.

1859 — Артур Конан Дойл, шотландский и английский врач и писатель.

1907 — Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

1924 — Шарль Азнавур, французский певец, шансонье, актер и писатель армянского происхождения.

Концерт Шарля Азнавура
© Sputnik / Владимир Астапкович
Концерт Шарля Азнавура

1948 — Евгений Мартынов, советский эстрадный певец, композитор, музыкант.

1970 — Наоми Кэмпбелл, британская супермодель и актриса афроямайского происхождени.

1986 — Татьяна Волосожар, украинская и российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (235)

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Теги:
22 мая, праздник, ООН, Татьяна Волосожар, Евгений Мартынов, Артур Конан Дойл, Рихард Вагнер, Виктор Гюго, Наоми Кэмпбелл, Шарль Азнавур
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