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Слоновые черепахи (галапагосская черепаха)

Какой завтра праздник: 23 мая

© Sputnik / Антон Денисов
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (235)
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Этот день является 143-м в григорианском календаре. До конца года остается 222 дня.

А вы знали, что 23 мая - Всемирный день черепахи?

События 23 мая:

1592 — В Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

1930 — Первым орденом Ленина награждена газета "Комсомольская правда".

1949 — День образования Федеративной Республики Германия.

Родились 23 мая:

1921 — Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

1930 — Виталий Вульф, российский искусствовед, телеведущий, переводчик, критик.

Телеведущий Виталий Вульф
© Sputnik / Anton Denisov
Телеведущий Виталий Вульф

1951 — Анатолий Карпов, российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, общественный деятель.

Anatoli Karpov, presidente del proyecto Bosque de Victoria
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Анатолий Карпов

1959 — Лариса Гузеева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка РФ.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (235)

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Теги:
23 мая, праздник, Всемирный день черепахи, Лариса Гузеева, Анатолий Карпов, ФРГ, Италия, Германия, СССР
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