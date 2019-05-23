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Какой завтра праздник: 24 мая

© Sputnik / А. Варфоломеев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (235)
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Этот день является 144-м в григорианском календаре. До конца года остается 221 день.

А вы знали, что 24 мая -  Международный день европейских парков? А еще 24 мая в нескольких странах мира — День славянской письменности.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Русский язык в Молдове - как культурный объединяющий фактор

События 24 мая:

1844 — С помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1956 — Прошел первый конкурс песни Евровидения.

2001 — В русской Википедии появилась первая статья.

Родились 24 мая:

1819 — Виктория, королева Великобритании (1837-1901).

1830 — Алексей Саврасов, русский художник-передвижник, пейзажист.

1905 — Михаил Шолохов, советский писатель, Нобелевский лауреат.

Михаил Шолохов
© Sputnik / Валерий Шустов
Михаил Шолохов

1940 — Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.

1941 — Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат.

1947 — Светлана Тома, молдавская и советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Светлана Тома. Юбилейный вечер актрисы Натальи Фатеевой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Светлана Тома. Юбилейный вечер актрисы Натальи Фатеевой

 

 

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (235)

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Теги:
24 мая, праздник, Дни славянской письменности и культуры, Иосиф Бродский, Алексей Саврасов, Боб Дилан, Светлана Тома, Михаил Шолохов, Европа, США, Россия
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