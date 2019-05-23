Какой завтра праздник: 24 мая

Этот день является 144-м в григорианском календаре. До конца года остается 221 день.

А вы знали, что 24 мая - Международный день европейских парков? А еще 24 мая в нескольких странах мира — День славянской письменности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Русский язык в Молдове - как культурный объединяющий фактор

События 24 мая:

1844 — С помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1956 — Прошел первый конкурс песни Евровидения.

2001 — В русской Википедии появилась первая статья.

Родились 24 мая:

1819 — Виктория, королева Великобритании (1837-1901).

1830 — Алексей Саврасов, русский художник-передвижник, пейзажист.

1905 — Михаил Шолохов, советский писатель, Нобелевский лауреат.

© Sputnik / Валерий Шустов Михаил Шолохов

1940 — Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.

1941 — Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат.

1947 — Светлана Тома, молдавская и советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.