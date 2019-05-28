Какой завтра праздник: 29 мая

Этот день является 149-м в григорианском календаре. До конца года остается 216 дней.

А вы знали, что 29 мая - Всемирный день здорового пищеварения? А еще Международный день миротворцев ООН.

События в этот день:

1860 — Меценат и коллекционер Павел Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил потратить "на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей".

1903 — В Петербурге торжественно открыт Троицкий мост.

Родились:

1909 — Янина Жеймо, советская киноактриса.

1917 — Джон Кеннеди, 35-й президент США (1961-1963), американский политический деятель.

1953 — Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.

© Sputnik / Шахвердиев Актер Александр Абдулов

1981 — Андрей Аршавин, российский футболист, заслуженный мастер спорта России.