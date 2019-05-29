Какой завтра праздник: 30 мая

Этот день является 150-м в григорианском календаре. До конца года остается 215 дней.

А вы знали, что сегодня родился Алексей Леонов? Первый космонавт, вышедший в открытый космос.

События в этот день:

1431 — В Руане сожжена на костре Жанна Д'Арк.

1631 — Во Франции вышла газета под названием "La Gazette", и вскоре слово "газета" вошло во все европейские языки.

Родились:

1220 — Александр Невский, русский полководец, святой благоверный князь.

1846 — Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства.

© Sputnik / Igor Russak Экспонаты музея Фаберже в отреставрированном Шуваловском дворце Санкт-Петербурга

1934 — Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос.

© Sputnik / Алексей Леонов в открытом космосе

1937 — Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

© Sputnik / РИА Новости Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница"

1961 — Арина Шарапова, российская телеведущая.