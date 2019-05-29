Какой завтра праздник: 30 мая

А вы знали, что сегодня родился Алексей Леонов? Первый космонавт, вышедший в открытый космос.
События в этот день:
1431 — В Руане сожжена на костре Жанна Д'Арк.
1631 — Во Франции вышла газета под названием "La Gazette", и вскоре слово "газета" вошло во все европейские языки.
Родились:
1220 — Александр Невский, русский полководец, святой благоверный князь.
1846 — Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства.
1934 — Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос.
1937 — Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1961 — Арина Шарапова, российская телеведущая.