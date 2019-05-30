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30 мая: что мы сегодня празднуем

CC BY 2.0 / DonkeyHotey / Earth Horizon
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 150-м в григорианском календаре. До конца года остается 215 дней.

А вы знали, что сегодня родился Алексей Леонов? Первый космонавт, вышедший в открытый космос.

Космонавт Алексей Леонов
© Sputnik / Владимир Трефилов
Легендарный космонавт Леонов рассказал, как удивил Стивена Хокинга

События в этот день:

1431 — В Руане сожжена на костре Жанна Д'Арк.

1631 — Во Франции вышла газета под названием "La Gazette", и вскоре слово "газета" вошло во все европейские языки.

Родились:

1220 — Александр Невский, русский полководец, святой благоверный князь.

1846 — Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства.

Экспонаты музея Фаберже в отреставрированном Шуваловском дворце Санкт-Петербурга
© Sputnik / Igor Russak
Экспонаты музея Фаберже в отреставрированном Шуваловском дворце Санкт-Петербурга

1934 — Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос.

© Sputnik /
Алексей Леонов в открытом космосе

1937 — Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Александр Демьяненко в фильме Кавказская пленница
© Sputnik / РИА Новости
Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница"

1961 — Арина Шарапова, российская телеведущая.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
30 мая, праздник, Арина Шарапова, Александр Демьяненко, Карл Фаберже, Александр Невский, Алексей Леонов, Жанна д'Арк
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