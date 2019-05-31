Какой завтра праздник: 1 июня

Лето приходит вместе с Международным днем защиты детей. А также 1 июня — Всемирный день родителей и Всемирный день молока.
События 1 июня:
1938 — День рождения самого знаменитого героя комиксов — Супермена.
1862 — На всей территории США запрещено рабство.
1965 — Писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.
1997 — В Екатеринбурге дебютировала группа "Чичерина", солист — Юля Чичерина.
Родились:
1693 — Алексей Бестужев-Рюмин, русский государственный деятель и дипломат.
1804 — Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.
1926 — Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.
1959 — Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо", народная артистка России.
1960 — Ольга Кормухина, российская певица, заслуженная артистка России.