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Девочка с цветами

Какой завтра праздник: 1 июня

© Sputnik / Yuriy Somov
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 152-м в григорианском календаре. До конца года остается 213 дней.

Лето приходит вместе с Международным днем защиты детей. А также 1 июня — Всемирный день родителей и Всемирный день молока.

События 1 июня:

1938 — День рождения самого знаменитого героя комиксов — Супермена.

1862 — На всей территории США запрещено рабство.

1965 — Писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1997 — В Екатеринбурге дебютировала группа "Чичерина", солист — Юля Чичерина.

Родились:

1693 — Алексей Бестужев-Рюмин,  русский государственный деятель и дипломат.

1804 — Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.

1926 — Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.

Мэрилин Монро во время съемок своего последнего фильма Что-то должно случиться, 1962
© AP Photo /
Мэрилин Монро во время съемок своего последнего фильма "Что-то должно случиться", 1962

1959 — Надежда Кадышева, российская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо", народная артистка России.

1960 — Ольга Кормухина, российская певица, заслуженная артистка России.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
1 июня, праздник, Международный день защиты детей, Ольга Кормухина, Надежда Кадышева, Алексей Бестужев-Рюмин, Андрей Вознесенский, Михаил Глинка, Мэрилин Монро, Швеция, США
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