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Озеро Толвоярви в Суоярвском районе Республики Карелия

Какой завтра праздник: 5 июня

© Sputnik / Igor Podgornyi
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
23610

Этот день является 156-м в григорианском календаре. До конца года остается 209 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день окружающей среды?

События 5 июня:

1783 — Французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 метров первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).

1945 — Военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Произошло разделение Берлина на оккупационные зоны.

Родились 5 июня:

1898 — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

1901 — Анастасия Николаевна Романова (ум. 1918), Великая княжна.

1941 — Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР (1977).

© Sputnik / V.Alisov
Надя и Женя в фильме "Ирония судьбы"

1967 — Валдис Пельш, российский музыкант, шоумен, телеведущий, режиссер и продюсер.

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш
© Sputnik / Alexander Vilf
Музыкант и телеведущий Валдис Пельш

1967 — Елена Воробей, российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка.

Актриса Елена Воробей
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актриса Елена Воробей

1998 — Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка.

Юлия Липницкая (Россия)
© Sputnik / Владимир Песня
Юлия Липницкая (Россия)
Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
5 июня, праздник, Всемирный день окружающей среды, Рэй Брэдбери, О.Генри, Юлия Липницкая, Елена Воробей, Валдис Пельш, Барбара Брыльска, Анастасия Романова, Федерико Гарсия Лорка, Германия, СССР, США, Франция
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