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Международный праздник – день рождения Пушкина отметили в Кишиневе

Какой завтра праздник: 6 июня

© Sputnik / Евгений Панасенко, Николай Костыркин
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 157-м в григорианском календаре. До конца года остается 208 дней.

А вы знали, что 6 июня - Международный день русского языка?

Международный праздник – день рождения Пушкина отметили в Кишиневе
© Sputnik / Евгений Панасенко, Николай Костыркин
Как Пушкин черпал вдохновение из фольклора Молдовы

События 6 июня:

1882 — Американец Генри Сили запатентовал электроутюг.

1944 — Началась Нормандская операция, открывшая второй фронт в годы Второй мировой войны.

1984 — День рождения "Тетриса" — появилась первая компьютерная версия этой игры.

Родились 6 июня:

1220 — Александр Невский, русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский.

1599 — Диего Веласкес, испанский художник.

1749 — Осип Дерибас, российский адмирал, один из строителей порта и города Одессы.

1799 — Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.

Alexander Puschkin
© RIA Novosti.
Фестиваль "Пушкин в Британии" стартует в Лондоне

1903 — Арам Хачатурян, советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист СССР.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
6 июня, праздник, Великая Отечественная война, Савелий Крамаров, Арам Хачатурян, Осип Дерибас, Александр Невский, Диего Родригесе де Сильва Веласкес, Александр Пушкин, Европа, США
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