Какой завтра праздник: 6 июня

Этот день является 157-м в григорианском календаре. До конца года остается 208 дней.

А вы знали, что 6 июня - Международный день русского языка?

События 6 июня:

1882 — Американец Генри Сили запатентовал электроутюг.

1944 — Началась Нормандская операция, открывшая второй фронт в годы Второй мировой войны.

1984 — День рождения "Тетриса" — появилась первая компьютерная версия этой игры.

Родились 6 июня:

1220 — Александр Невский, русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский.

1599 — Диего Веласкес, испанский художник.

1749 — Осип Дерибас, российский адмирал, один из строителей порта и города Одессы.

1799 — Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.

© RIA Novosti. Фестиваль "Пушкин в Британии" стартует в Лондоне

1903 — Арам Хачатурян, советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист СССР.