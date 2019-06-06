Какой завтра праздник: 7 июня

Этот день является 158-м в григорианском календаре. До конца года остается 207 дней.

А вы знали, что 7 июня - Всемирный день безопасности пищевых продуктов?

А еще в России и некоторых других странах отмечают день краудфандинга, то есть народного финансирования.

События 7 июня:

1632 — В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.

1732 — В Санкт-Петербурге заложен Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоанновны.

Родились 7 июня:

1794 — Петр Чаадаев, русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист.

1848 — Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и постимпрессионист.

© RIA Novosti / Kniazhinskiy Картина "А ты ревнуешь?"

1940 — Том Джонс, английский эстрадный певец.

1942 — Муаммар Каддафи, ливийский государственный и военный деятель.

1952 — Лиам Нисон, английский актер.

1952 — Дарья Донцова, русская писательница.

1957 — Александр Маршал, российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.

1981 —Анна Курникова, теннисистка, фотомодель.