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Какой завтра праздник: 7 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 158-м в григорианском календаре. До конца года остается 207 дней.

А вы знали, что 7 июня - Всемирный день безопасности пищевых продуктов? 

А еще в России и некоторых других странах отмечают день краудфандинга, то есть народного финансирования.

События 7 июня:

1632 — В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.

Тадж-Махал, Индия
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
Тадж-Махал, Индия

1732 — В Санкт-Петербурге заложен Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоанновны.

Родились 7 июня:

1794 — Петр Чаадаев, русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист.

1848 — Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и постимпрессионист.

Картина А ты ревнуешь?
© RIA Novosti / Kniazhinskiy
Картина "А ты ревнуешь?"

1940 — Том Джонс, английский эстрадный певец.

1942 — Муаммар Каддафи, ливийский государственный и военный деятель.

1952 — Лиам Нисон, английский актер.

1952 — Дарья Донцова, русская писательница.

1957 — Александр Маршал, российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.

1981 —Анна Курникова, теннисистка, фотомодель.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
7 июня, праздник, Генри Миллер, Алан Тьюринг, Анна Курникова, Дарья Донцова, Лиам Нисон, Том Джонс, Поль Гоген, Петр Чаадаев, Александр Маршал, Муаммар Каддафи, Санкт-Петербург, Индия, Россия
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