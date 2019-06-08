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Какой завтра праздник: 9 июня

© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
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Этот день является 160-м в григорианском календаре. До конца года остается 205 дней.

А вы знали, что на 9 июня выпадает сразу несколько международных праздников? Это Международный день друзей и День аккредитации.

А также 9 июня - День архивов и День работников легкой промышленности.

События 9 июня:

1904 — Свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.

1934 — Вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

Родились 9 июня:

1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант.

 

1978 — Мирослав Клозе, немецкий футболист.

Рекордсмен по количеству забитых мячей в финальных стадиях мундиалей – Мирослав Клозе
© Photo : Александр Вильф
Рекордсмен по количеству забитых мячей в финальных стадиях мундиалей – Мирослав Клозе

1978 — Мэттью Беллами, музыкант, композитор, фронтмен группы Muse.

1981 — Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Актриса Натали Портман на вручении премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)

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Теги:
9 июня, праздник, Натали Портман, Мирослав Клозе, Джонни Депп, Чарльз Диккенс, Мэттью Беллами, США, Великобритания


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