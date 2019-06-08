Какой завтра праздник: 9 июня

А вы знали, что на 9 июня выпадает сразу несколько международных праздников? Это Международный день друзей и День аккредитации.
А также 9 июня - День архивов и День работников легкой промышленности.
События 9 июня:
1904 — Свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.
1934 — Вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
Родились 9 июня:
1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант.
1978 — Мирослав Клозе, немецкий футболист.
1978 — Мэттью Беллами, музыкант, композитор, фронтмен группы Muse.
1981 — Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница премии "Оскар".