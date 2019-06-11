День России: история праздника и программа торжеств 2019 года

Для россиян – это праздник свободы и гражданского мира, основанного на законах и справедливости, символ национального единения и ответственности за будущее страны.

В России 12 июня – официальный выходной день.

Когда и зачем учредили праздник

Праздник возник относительно недавно, а его рождение тесно связано с распадом Советского Союза и формированием на его территории новых, независимых государств.

© Sputnik / Алексей Павлишак Празднества в Москве

Дата празднования обусловлена тем, что 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов – новый законодательный орган тогдашней РСФСР - принял "Декларацию о суверенитете России". А через год в этот день прошли первые выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин.

Однако сама праздничная дата была официально учреждена несколько позже — в 1994 году специальным указом президента 12 июня был придан статус праздничного дня.

Новый праздник получил название День принятия Декларации о государственном суверенитете и стал официальным нерабочим днем.

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Предложение о переименовании праздника в День России внес в 1998 году все тот же Ельцин. Инициативу президента активно поддержали, и с тех пор этот праздник именно так и назывался во всех СМИ, но на законодательном уровне это название за праздником закрепилось лишь через несколько лет, после принятия нового Трудового кодекса.

Современное название празднику в 2002 году дал уже другой президент – Владимир Путин.

День России сегодня

На протяжении многих лет День России воспринимался как просто дополнительный выходной, но с каждым годом его отмечают все большее число россиян, а праздничные мероприятия проходят все более широко — концерты, фестивали, уличные гулянья охватывают всю страну.

© Sputnik / Максим Богодвид Празднование Дня России

На официальном уровне проходят разные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и во всех областных и краевых центрах. Награждают людей, заслуживших поощрение своим трудом на благо страны, проводят митинги, собрания. Многие города одновременно празднуют День города (Ижевск, Пенза, Сургут и др.)

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По традиции президент страны в этот день поздравляет граждан России с праздником в послании по основным телеканалам.

Городские улицы и административные здания украшаются государственными флагами, в воинских частях проводятся шествия, по вечерам небо озаряется фейерверками, особенно пышными в городах-героях.

Но центром празднеств по случаю Дня России традиционно является Москва, где проходят самые грандиозные мероприятия.

Как празднуют



В 2019 году мероприятия на День России в Москве обещают стать одними из самых масштабных в истории.

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Парки столицы готовят праздничную программу – жителей города и гостей ожидают фестивали, концерты, тематические флешмобы, танцевальные марафоны, театрализованные представления, кинопоказы, соревнования, конкурсы, мастер-классы.

Завершает праздник традиционный фейерверк на Красной площади.

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