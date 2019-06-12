Какой сегодня праздник: 12 июня

Этот день является 163-м в григорианском календаре. До конца года остается 202 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы с детским трудом? А еще 12 июня —День России.

События 12 июня:

1920 — Официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1990 — Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Родились 12 июня:

1908 — Марина Семенова, советская балерина, балетмейстер, Народная артистка СССР.

1929 — Анна Франк, узница нацистского концлагеря, автор известного дневника.

1978 — Алиса Гребенщикова, российская актриса театра и кино, дочь Бориса Гребенщикова.