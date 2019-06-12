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Празднование Дня России

Какой сегодня праздник: 12 июня

© Sputnik / Максим Богодвид
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 163-м в григорианском календаре. До конца года остается 202 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы с детским трудом? А еще 12 июня —День России.

События 12 июня:

1920 — Официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1990 — Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Родились 12 июня:

1908 — Марина Семенова, советская балерина, балетмейстер, Народная артистка СССР.

1929 — Анна Франк, узница нацистского концлагеря, автор известного дневника.

1978 — Алиса Гребенщикова, российская актриса театра и кино, дочь Бориса Гребенщикова.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
12 июня, День России, праздник, Алиса Гребенщикова, Анна Франк, Булат Окуджава, Грегори Пек, Марина Семенова, Панама, СССР, Россия


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