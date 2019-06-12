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Белая лабораторная крыса

Какой завтра праздник: 13 июня

© Sputnik / Яков Андреев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 164-м в григорианском календаре. До конца года остается 201 день.

А вы знали, что сегодня Международный день распространения информации об альбинизме?

События 13 июня:

1825 — Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1895 — Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.

Родились 13 июня:

1773 — Томас Юнг, английский физик, врач и астроном, один из создателей волновой теории света.

1946 — Игорь Старыгин, актер театра и кино, заслуженный артист России.

1957 — Ринат Дасаев, советский футбольный вратарь.

Отборочный матч ЧМ-86 – капитан сборной Дании Мортен Пер Ольсен и капитан сборной СССР Ринат Дасаев. Матч завершился победой советских футболистов со счетом 1:0.
Дмитрий Донской
Отборочный матч ЧМ-86 – капитан сборной Дании Мортен Пер Ольсен и капитан сборной СССР Ринат Дасаев. Матч завершился победой советских футболистов со счетом 1:0.

1986 — Монс Сельмерлев, шведский певец, победитель конкурса "Евровидение-2015".

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
13 июня, праздник, Дин Рид, Николай Ге, Монс Сельмерлев, Ринат Дасаев, Игорь Старыгин, Томас Юнг, США, Франция


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