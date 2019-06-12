Какой завтра праздник: 13 июня

А вы знали, что сегодня Международный день распространения информации об альбинизме?
События 13 июня:
1825 — Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
1895 — Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.
Родились 13 июня:
1773 — Томас Юнг, английский физик, врач и астроном, один из создателей волновой теории света.
1946 — Игорь Старыгин, актер театра и кино, заслуженный артист России.
1957 — Ринат Дасаев, советский футбольный вратарь.
1986 — Монс Сельмерлев, шведский певец, победитель конкурса "Евровидение-2015".