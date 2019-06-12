Сегодня в России отмечают государственный праздник

Как появился один из главных государственных праздников Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. В среду, 12 июня, в Российской Федерации отметчают государственный праздник – День России.

Дата празднования обусловлена тем, что 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов – новый законодательный орган тогдашней РСФСР - принял "Декларацию о суверенитете России". А через год в этот день прошли первые выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин.

Однако сама праздничная дата была официально учреждена несколько позже — в 1994 году специальным указом президента 12 июня был придан статус праздничного дня.

Новый праздник получил название День принятия Декларации о государственном суверенитете и стал официальным нерабочим днем.

В Москве пройдут парады и мирные шествия, яркие фестивали и концерты. Развлечения будут на любой вкус, почти все городские площадки устраивают бесплатные мероприятия.

Отмечать этот праздник будут и в Молдове.

Главные события в Москве

Концерт на Красной площади

Главный праздничный концерт в честь Деня России пройдет на главной площади столицы. Выступать будут самые известные люди страны, послушать их соберутся десятки тысяч человек. Старт огромному музыкальному марафону будет дан в 18.30. Сначала публику разогреют диджеи, а в 19.30 начнутся выступления звезд эстрады.

На сцену в этот вечер поднимутся Григорий Лепс, Валерия, Сергей Трофимов, Стас Михайлов, Дима Билан, Гарик Сукачев, Сергей Лазарев, Олег Газманов, группы "Звери", "Чайф", "Чичерина", "Градусы" и А-студио. И это далеко не весь список выступающих.

Салют

Пропустить Салют на День России никак нельзя, тем более, что в 2019 году организаторы обещают самое масштабное и яркое шоу за всю историю праздника. Запускать фейерверки будут сразу на 16 городских площадках, главной из которых станет Красная площадь.

Главный праздничный концерт завершится по традиции исполнением гимна России, и сразу после этого – в 22.00 небо озарят огни фейерверков. Запускать их будут с Большого Москворецкого моста, где установят полсотни пушек. 500 фейерверков можно будет увидеть почти из любой точки Садового кольца.

Фестивали

В праздник в Москве продолжатся сразу несколько фестивалей.

Фестиваль "Времена и эпохи": Погружение в историю

Главной площадкой фестиваля "Времена и эпохи 2019" в этом году станет Коломенское. Усадьба погрузится в средневековье, причем главной темой станет военное искусство тех лет. В парке разобьют свой лагерь крестоносцы и воины Тевтонского Ордена, инженеры будут строить осадные машины, а кузнецы создавать доспехи и оружие. Здесь же состоится самое зрелищное событие всего фестиваля — Турнир Святого Георгия. Стартует он как раз в День России.

Всего в городе открылось 43 площадки, каждая будет посвящена определённой эпохе и культуре той или иной территории. Гости могут отправиться по Великому Шелковому пути, узнать о жизни Османской империи или Московии 15 века. Над созданием особой атмосферы трудятся реконструкторы нескольких сотен клубов из 14 стран мира. Все мероприятия бесплатные.

КОГДА: 10.00 — 21.00

С 7 по 16 июня 2019 года в рамках фестиваля "Времена и эпохи" в Москве проходит множество мероприятий, самые интересные площадки программы - в нашем обзоре.

Также праздничные программы подготовили во всех музеях и парках столицы.

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