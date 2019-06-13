Какой завтра праздник: 14 июня

А вы знали, что 14 июня - Всемирный день донора крови? А еще- Международный день блогера.
События 14 июня:
1834 — В США запатентована наждачная бумага.
1905 — Началось восстание на русском броненосце "Князь Потемкин Таврический".
Родились 14 июня:
1928 — Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.
1946 — Дональд Трамп, 45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен и политик.
1951 — Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.