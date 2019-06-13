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День донора крови

Какой завтра праздник: 14 июня

© Sputnik / Максим Богодвид
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 165-м в григорианском календаре. До конца года остается 200 дней.

А вы знали, что 14 июня -  Всемирный день донора крови? А еще-  Международный день блогера.

События 14 июня:

1834 — В США запатентована наждачная бумага.

1905 — Началось восстание на русском броненосце "Князь Потемкин Таврический".

Родились 14 июня:

1928 — Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.

 

1946 — Дональд Трамп, 45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен и политик.

Donald Trump
© AP Photo / Susan Walsh
Donald Trump

1951 — Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
14 июня, праздник, Хорхе Луис Борхес, Александр Сокуров, Александр Островский, Эрнесто Че Гевара, Дональд Трамп, США, Россия


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