Какой завтра праздник: 14 июня

Этот день является 165-м в григорианском календаре. До конца года остается 200 дней.

А вы знали, что 14 июня - Всемирный день донора крови? А еще- Международный день блогера.

События 14 июня:

1834 — В США запатентована наждачная бумага.

1905 — Началось восстание на русском броненосце "Князь Потемкин Таврический".

Родились 14 июня:

1928 — Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.

1946 — Дональд Трамп, 45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен и политик.

© AP Photo / Susan Walsh Donald Trump

1951 — Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.