Какой завтра праздник: 15 июня

А вы знали, что 15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей? А еще 15 июня — Международный день ветра.
События 15 июня:
1667 — Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.
1954 — Учреждение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Родились 15 июня:
1594 — Никола Пуссен, французский живописец, искусствовед.
1798 — Александр Горчаков, русский дипломат и государственный деятель.
1843 — Эдвард Григ, норвежский композитор, дирижёр, пианист.
1943 — Джонни Холлидей, французский рок-певец.
1946 — Демис Руссос, греческий певец.
1969 — Оливер Кан, немецкий футбольный вратарь, трехкратный лучший вратарь мира и Европы.