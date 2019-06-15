Какой праздник сегодня: 15 июня

Этот день является 166-м в григорианском календаре. До конца года остается 199 дней.

А вы знали, что 15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей? А еще 15 июня — Международный день ветра.

События 15 июня:

1667 — Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.

1954 — Учреждение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Родились 15 июня:

1594 — Никола Пуссен, французский живописец, искусствовед.

1798 — Александр Горчаков, русский дипломат и государственный деятель.

1843 — Эдвард Григ, норвежский композитор, дирижёр, пианист.

1943 — Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 — Демис Руссос, греческий певец.

1969 — Оливер Кан, немецкий футбольный вратарь, трехкратный лучший вратарь мира и Европы.