Православная Троица 2019: традиции, приметы и негласные запреты

День Святой Троицы - один из двенадцати главных праздников православной церкви, который отмечается ежегодно на пятидесятый день после Пасхи.

День Святой Троицы в 2019 году весь христианский мир празднует 16 июня — на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей.

Это один из 12 главных церковных праздников — он посвящен евангельскому событию — сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.

В чем суть праздника

Сионская горница, в которой Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, стала первым христианским храмом.

Троица издревле считается днем основания Новозаветной Церкви на земле, поскольку Святой Дух наделил апостолов особой силой, чтобы они могли проповедовать Евангелия во всем мире и донести до каждого весть об Иисусе, как о Спасителе всего человечества.

В честь сошествия Святого Духа праздник и получил такое название: это событие обозначило триединство Бога. Три ипостаси Святой Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух — существуют в единстве, творя мир и освящая его божественной благодатью.

Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами — они ежегодно сами праздновали день сошествия Святого Духа и заповедали его всем христианам. Указание на это есть и в Постановлениях Апостольских.

Но официально праздник был установлен в конце IV века после принятия догмата о Божественном триединстве. Со временем День Святой Троицы стал одним из самых любимых и почитаемых в народе праздников.

Корни Троицыного дня восходят к временам, когда Русь еще была языческой. Неделя в начале лета знаменовала окончательную победу природы над силами тьмы, победу весны над зимой и начало жаркого лета.

Поэтому, помимо церковных, появилось множество народных традиций и обычаев, которые тесно переплелись с языческими, которые стали неотъемлемой частью этого дня.

Традиции

К празднику Святой Троицы готовились загодя – хозяйки за день или два до праздника начинали генеральную уборку в доме и во дворе. Освобождались от неиспользуемых вещей, особенно от тех, которые могут напомнить неприятные моменты в жизни.

Люди, у которых есть свой сад и огород, стараются очистить их от различного рода сорняков. Они вырывают с корнями сорные растения и втыкают их верхушкой в землю, тогда считается, что эти сорняки больше не будут засорять их земельные участки.

К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев, травой, цветами, так как молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

В день Троицы, всей семьей с утра отправлялись в церковь, где в этот день проводилась праздничная служба. В этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, важно лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.

После храма все расходились по домам и устраивали праздничный обед. Застолье было богатым и разнообразным: каши, блины, всевозможные пироги, кисели и отвары – праздник не являлся постным днем, поэтому разрешено было все.

В этот день также посещали кладбища и поминали умерших, оставив угощения.

В деревнях ближе к вечеру начиналось настоящее гуляние — устраивали хороводы, пели песни, танцевали, проводили ритуальные обряды. Также нередко на всю неделю устраивали ярмарки, где также было много развлечений.

На Троицу и сегодня принято ходить в гости и дарить подарки.

Что нельзя делать на Троицу

Христианам нельзя на Троицу работать и убирать дом, это считается грехом.

Также нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.

Особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, поскольку в этот день она считалась именинницей, и ее нельзя было тревожить.

Запрещено купаться в реках и озерах: по поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека.

Плохой приметой считается отгулять свадьбу на 50-й день после Пасхи, но зато хорошо свататься.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или в поле.

В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

Обряды и поверья

Празднование Троицы на Руси длится несколько дней, но в первый день, который в народе называют Зеленым воскресением, люди должны быть особо внимательны и осторожны.

Поэтому принято украшать свои жилища различными ароматными травами, а иконы – березовыми ветвями, чтобы защититься от разных мифических существ, таких как русалки, мавки, лешии и другой нечисти.

В старину верили, что в эти дни русалки выходили на берег и заманивали парней. Чтобы этого избежать, по берегам рек и озер несколько ночей подряд жгли костры – считалось, что горячий огонь должен был остановить нечисть.

Символом Троицы были плывущие по реке венки – так девушки гадали на суженого и, по некоторым поверьям, откупались от русалок и мавок, которым также хочется принарядиться. Потому венки были очень кстати.

Ее один обряд на Троицу был связан с зеленью — влюбленная девушка должна была сплести своему парню венок из луговой травы и березовых ветвей. Подарить его – значит признаться в любви или хотя бы симпатии.

Такой венок мог стать не только украшением и символом нежных чувств, но и защитой от русалок, которые в ночь на Троицу обретали наибольшую силу и способны были заманить к себе любого парня.

© Sputnik / С. Иванов Девушки плетут венки у реки

Превратить венок в оберег должны были веточки полыни, особенно цветущей, которая, по поверью, отпугивает любую нечисть, в том числе водяных, русалок, мавок.

Троицу отмечали также в лесах, полях, садах — пели песни, играли в веселые игры. Незамужние девицы гадали в этот день на собственноручно плетеных венках. Венки бросали в воду и пели песни, если веночки сходились, то быть в этом году девице сосватанной.

Люди считали, что в праздничную ночь снятся вещие сны, которым принято придавать особое значение.

Существовало также поверье, что честный человек в этот день мог найти клад, как бы услышав его зов из глубин земли.

Приметы

Хорошей приметой на Троицу было сватанье — считалось, если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, значит, жизнь у этих супругов будет долгой, счастливой, в любви и согласии.

Цветы и лечебные травы, собранные в такой день, считаются целебными и способны вылечить любой недуг, а собранная роса обладает особенной силой, которая способна исцелить и придать сил.

В народе верили, что дождь на Троицу — к урожаю, к грибам, к теплой погоде. Плохой приметой было, если в этот день было жарко — значит все лето будет засушливым.

Люди считали, что после Троицы погода стабилизируется и наступят теплые, солнечные дни.

В день Святого Духа принято раздавать всю мелочь нищим, тем самым ограждая себя от невзгод и болезней.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь 2019

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