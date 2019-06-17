Как летом спастись от комаров и других насекомых

Время отпусков и поездок на природу совпадает с малоприятным периодом борьбы с комарами и другими докучливыми насекомыми.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Как только наступает теплое время года, начинают проявлять активность разные насекомые - это комары, осы, клещи и многие другие.

На природе можно пользоваться репеллентами (отпугивающими химическими веществами ) или теми же натуральными маслами.

Собираясь в лес, следует одевать только закрытую одежду.

Чтобы укусы комаров меньше чесались, можно смочить место укуса раствором соды или приложить кусочек льда.

Важно не расчесывать место укуса до крови, чтобы случайно не занести инфекцию.

Чтобы избавиться от этих насекомых дома, нужно вешать на окна сетки или пользоваться фумигаторами (лучше теми, которые работают от сети).

Несколько рецептов для оваживания комаров и не только:

К отпугивающим средствам относятся запах валерианы, табачный дым и дым от слегка просушенной хвои, можжевельника, сосновых или еловых шишек, камфары.

Сто граммов камфары, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

Отпугивает комаров и запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Любое из масел этих растений можно использовать для защиты — достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть масло на источник огня — в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду.

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Очень помогает карболовая кислота, достаточно на ночь немного окропить ею стену около кровати, у изголовья, слегка смочить слабым раствором руки, лицо, чтобы спать затем спокойно, не боясь нападения.

Помощь при укусе

Укус комара вызывает зуд, который можно снять раствором питьевой соды, нашатырным спиртом или бледно-розовым раствором марганцовки.

Хорошо снимают боль и зуд от укуса слегка размятые свежие листья черемухи или мяты.

Но все-таки лучше вовсе не допустить комариных укусов, чем бороться с их последствиями.

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