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Какой завтра праздник: 19 июня

CC0 / Pixabay / Pexels
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 170-м в григорианском календаре. До конца года остается 195 дней.

А вы знали, что 19 июня - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта?

События 19 июня:

1787 — Находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потемкину титул князя Таврического.

Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического работы Лампи Д.Б.
© Sputnik / Павел Балабанов
Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического работы Лампи Д.Б.

1937 — Советский летчик Валерий Чкалов отправился в рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс.

1999 — Вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера "Counter-Strike".

Родились 19 июня:

1623 — Блез Паскаль (ум. 1662), французский математик, физик, изобретатель, философ и литератор.

1924 — Василь Быков (ум. 2003), белорусский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.

1945 — Наталья Селезнева, актриса театра и кино, народная артистка России.

1972 — Жан Дюжарден, французский актер.

Жан Дюжарден
© RIA Novosti / Ekaterina Tschesnokowa
Закрытие 64-го Каннского кинофестиваля

1955 — Владимир Мышкин, советский российский хоккеист.

 

 

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)

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Теги:
Антон Ельчин, Жан Дюжарден, Наталья Селезнева, Василь Быков, Блез Паскаль, Валерий Чкалов, Екатерина 2, Майя Кристалинская, Григорий Потемкин, СССР, США


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