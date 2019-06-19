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Мигранты

Какой завтра праздник: 20 июня

© AP Photo / Armin Weigel
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 171-м в григорианском календаре. До конца года остается 194 дня.

А вы знали, что 20 июня -  Всемирный день беженцев? А еще в этот день отмечают День защиты слонов в зоопарках.

События 20 июня:

1837 — Королевой Великобритании становится Виктория I.

1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1945 — Из Берлина в Москву доставлено Знамя Победы, ранее водруженное на крыше Рейхстага.

Родились 20 июня:

1819 — Жак Оффенбах (ум. 1880), французский композитор, основоположник классической оперетты.

1932 — Роберт Рождественский (ум. 1994), поэт и переводчик, лауреат Государственной премии СССР.

Поэт Роберт Рождественский (слева), композитор Арно Бабаджанян (в центре) и певец Муслим Магомаев (справа) принимают участие в телевизионной съемке.
© Sputnik / Рыбаков
Поэт Роберт Рождественский (слева), композитор Арно Бабаджанян (в центре) и певец Муслим Магомаев (справа) принимают участие в телевизионной съемке.

1934 — Юрий Визбор (ум. 1984), советский поэт, исполнитель авторской песни, актер, журналист, писатель, сценарист.

1967 — Николь Кидман, австралийская актриса.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Актриса Николь Кидман во время фотоколла в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

1968 — Роберт Родригес, американский кинорежиссер.

1982 — Алексей и Василий Березуцкие, российские футболисты, заслуженные мастера спорта.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
20 июня, праздник, братья Березуцкие, Роберт Родригес, Юрий Визбор, Роберт Рождественский, Николь Кидман, Германия, Великобритания, Россия


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