Какой завтра праздник: 21 июня

А вы знали, что 21 июня - Международный день йоги и день скейтбординга?
События 21 июня:
1915 — В дачном поселке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат"- "икону" мирового авангарда.
2008 — Сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.
Родились 21 июня:
1910 — Александр Твардовский (ум. 1971), советский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.
1941 — Валерий Золотухин (ум. 2013), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1948 — Иэн Макьюэн, английский писатель.
1955 — Мишель Платини, французский футболист и тренер.
1958 — Сергей Собянин, российский политический и государственный деятель, мэр Москвы (с 2010).
1962 — Виктор Цой (ум. 1990), советский музыкант, основатель и лидер рок-группы "Кино".
1982 — Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы.
1985 — Лана Дель Рей, американская певица.