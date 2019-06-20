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Выставка Звезда по имени Цой

Какой завтра праздник: 21 июня

© Sputnik / Алексей Даничев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 172-м в григорианском календаре. До конца года остается 193 дня.

А вы знали, что 21 июня - Международный день йоги и день скейтбординга?

События 21 июня:

1915 — В дачном поселке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат"- "икону" мирового авангарда.

2008 — Сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов — 3:1.

Родились 21 июня:

1910 — Александр Твардовский (ум. 1971), советский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.

1941 — Валерий Золотухин (ум. 2013), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Кадр их фильма Хозяин тайги. Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин
© Sputnik / РИА Новости
Кадр их фильма "Хозяин тайги". Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин

1948 — Иэн Макьюэн, английский писатель.

1955 — Мишель Платини, французский футболист и тренер.

Michel Platini
© Sputnik / Andrei Voloshin
Мишель Платини

1958 — Сергей Собянин, российский политический и государственный деятель, мэр Москвы (с 2010).

Мэр Москвы С. Собянин принял участие в открытии здания миграционного центра
© Sputnik / Денис Гришкин
Мэр Москвы С. Собянин принял участие в открытии здания миграционного центра

1962 — Виктор Цой (ум. 1990), советский музыкант, основатель и лидер рок-группы "Кино".

1982 — Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
© Sputnik / Алексей Филиппов
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин

1985 — Лана Дель Рей, американская певица.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
21 июня, праздник, Лана Дель Рэй, Иэн Макьюэн, Валерий Золотухин, Александр Твардовский, Виктор Цой, принц Уильям, Мишель Платини, Сергей Собянин, Нидерланды, Германия, Россия


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