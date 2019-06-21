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Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Этот день в истории: 22 июня

© Sputnik / Георгий Зельма
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
17410

Этот день является 173-м в григорианском календаре. До конца года остается 192 дня.

Двадцать второе июня - День памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

События 22 июня:

1633 — Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.

1941 — Нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны.

1941 — Началась героическая оборона Брестской крепости.

Брестская крепость
© Sputnik / Виталий Залесский
Брестская крепость

Родились 22 июня:

1805 — Джузеппе Мадзини (ум. 1872), итальянский революционер, борец за объединение Италии.

1856 — Генри Райдер Хаггард (ум. 1925), английский писатель.

1898 — Эрих Мария Ремарк (ум. 1970), немецкий писатель.

1949 — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница трех "Оскаров".

Мэрил Стрип на Берлинском международном кинофестивале Берлинале-2012. Архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Мэрил Стрип на Берлинском международном кинофестивале "Берлинале-2012". Архивное фото

1950 — Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Творческий вечер Светланы Крючковой
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Творческий вечер Светланы Крючковой

1959 — Владимир Шахрин, российский музыкант, лидер группы "Чайф".

1964 — Дэн Браун, американский писатель.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
22 июня, День памяти и скорби, праздник, Великая Отечественная война, Дэн Браун, Владимир Шахрин, Мерил Стрип, Эрих Мария Ремарк, Генри Райдер Хаггард, Джузеппе Мадзини, Светлана Крючкова, СССР


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