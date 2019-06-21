Этот день в истории: 22 июня

Двадцать второе июня - День памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
События 22 июня:
1633 — Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.
1941 — Нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны.
1941 — Началась героическая оборона Брестской крепости.
Родились 22 июня:
1805 — Джузеппе Мадзини (ум. 1872), итальянский революционер, борец за объединение Италии.
1856 — Генри Райдер Хаггард (ум. 1925), английский писатель.
1898 — Эрих Мария Ремарк (ум. 1970), немецкий писатель.
1949 — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница трех "Оскаров".
1950 — Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1959 — Владимир Шахрин, российский музыкант, лидер группы "Чайф".
1964 — Дэн Браун, американский писатель.