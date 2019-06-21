Летнее солнцестояние: приметы и обычаи в самый длинный день в году

Летнее солнцестояние - признак середины лета. Это самый длинный световой день в году.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. В Северном полушарии Земли наступил самый долгий день в году - летнее солнцестояние. Светло будет целых 17 с половиной часов, а темнота опустится всего лишь на 6 с половиной часов.

В астрономии солнцестояние означает начало астрономического лета. Оно наступает, когда наше светило постепенно поднимается на самую высокую точку над горизонтом и как бы "останавливается". Потом еще нескольких дней высота Солнца в зените почти неизменна.

Как отмечали этот день раньше и как сейчас, какие существуют приметы и обряды, связанные с движением единственной звезды нашей солнечный системы.

Середина лета

Этот день в народе издавна считался серединой лета. Поскольку у наших предков многие аспекты жизни были связаны с природными циклами, со сменой сезонов, урожаем и так далее, то такие значимые дни становились праздниками.

В летнее Солнцестояние язычники отмечали Ивана Купала. Однако после перехода на Григорианский календарь Купальский день сместился на начало июля, а солнцестояние по факту проходит в июне.

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День высокого Солнца – большой праздник в знаменитом Стоунхендже в Британии. А в Финляндии это - государственный праздник.

Приметы и обычаи летнего солнцестояния

Раньше на праздник Купалы в день солнцестояния плели венки, прыгали через костры, приносили жертвы воде и огню, собирали целебные травы, совершали ритуалы, призывающие урожай, купались в любых природных водоемах.

После прихода христианства праздник Купалы приурочили ко дню Иоанна Крестителя, который по старому стилю выпадал на 24 июня, а по-новому - на 7-е.

Перед солнцестоянием люди собирали травы, например, мяту, чабрец, подсушивали, а на закате бросали в огонь и гадали. Низкий дым предвещал беды и неудачи, если клубы поднимались вверх, это сулило здоровье и благополучие.

Пасмурная погода обещала неурожай и плохое лето. А вот обильная утренняя роса - щедрые дары природы. Считалось, что если умыться такой росой на рассвете, это принесет красоту и здоровье. Встретить рассвет в этот день вообще считалось хорошей приметой.

День летнего солнцестояния также считался удачным для свадьбы.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

Следует избегать отрицательных эмоций. Рекомендуется не скандалить, не выяснять отношения, не быть печальным и обиженным на кого-то, ведь поведение и внутреннее состояние скажется на будущем.

Не бегите в этот день от солнца. Если день очень жаркий, то ненадолго подставьте лицо под лучи солнца и поглощайте солнечную энергию.

В день летнего солнцестояния очень большая энергетика солнца, поэтому не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила поведения и безопасности, ведь можете вызвать гнев этой стихии.

Что можно делать в день летнего солнцестояния:

День считается очень сильным в энергетическом плане, поэтому все, что загадывается сегодня, исполнится с большой вероятностью. Ни в коем случае нельзя желать кому-то зла.

Встретьте этот день на восходе Солнца. В это время энергетика наиболее благоприятна для вас и вашей жизни. Реализация вашего желания не заставит вас долго ждать.

Рекомендуется пить больше воды или же умывать лицо. Считается, что именно в этот день вода приобретает магические свойства: лечит болезни и наделяет красотой и привлекательностью. Особенно стоит выделить утреннюю росу.

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