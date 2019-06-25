Какой завтра праздник: 26 июня

Знаете ли вы, что 26 июня в 1925 году состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка"? О том, чем еще ознаменовано 26 июня, — в справке Sputnik.
События 26 июня:
1941 — Николай Гастелло направил свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника, за что ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
26 июня —Международный день в поддержку жертв пыток.
Родились 26 июня:
1944 — Геннадий Зюганов, российский политик.
1950 — Йак Йоала (ум. 2014), советский эстонский эстрадный певец.
1968 — Паоло Мальдини, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и "Милана".
1969 — Вячеслав Петкун, лидер группы "Танцы минус", исполнитель роли Квазимодо в русской версии мюзикла "Нотр-Дам де Пари".
1970 — Пол Томас Андерсон, американский режиссер, сценарист и продюсер.