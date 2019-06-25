Какой завтра праздник: 26 июня

Этот день является 177-м в григорианском календаре. До конца года остается 188 дней.

Знаете ли вы, что 26 июня в 1925 году состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка"? О том, чем еще ознаменовано 26 июня, — в справке Sputnik.

События 26 июня:

1941 — Николай Гастелло направил свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника, за что ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

26 июня —Международный день в поддержку жертв пыток.

Родились 26 июня:

1944 — Геннадий Зюганов, российский политик.

© Sputnik / Владимир Федоренко Руководитель фракции КПРФ Г. Зюганов

1950 — Йак Йоала (ум. 2014), советский эстонский эстрадный певец.

1968 — Паоло Мальдини, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и "Милана".

1969 — Вячеслав Петкун, лидер группы "Танцы минус", исполнитель роли Квазимодо в русской версии мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

1970 — Пол Томас Андерсон, американский режиссер, сценарист и продюсер.