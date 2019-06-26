Какой завтра праздник: 27 июня

А вы знали, что 27 июня в мире отмечают день рыболовства?
События 27 июня:
1615 — Чай впервые импортирован в Европу.
1754 — Российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, представленный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Строительство было завершено в 1762 году.
1905 — Началось восстание на броненосце "Потемкин".
1967 — В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.
Родились 27 июня:
1966 — Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России.
1975 — Тоби Магуайр, американский актер.
1977 — Рауль Гонсалес, испанский футболист, известный по выступлению за мадридский "Реал".
1983 — Алсу, российская поп-певица.