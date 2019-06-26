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Мужчины ловят рыбу в реке

Какой завтра праздник: 27 июня

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 178-м в григорианском календаре. До конца года остается 187 дней.

А вы знали, что 27 июня в мире отмечают день рыболовства?

События 27 июня:

1615 — Чай впервые импортирован в Европу.

1754 — Российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, представленный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Строительство было завершено в 1762 году.

Зимний дворец
© Sputnik / РИА Новости
Зимний дворец

1905 — Началось восстание на броненосце "Потемкин".

1967 — В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Родились 27 июня:

1966 — Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России.

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© Sputnik / Арпи Бегларян
Виктор Дробыш o начале второго сезона проекта “Ты супер!”

1975 — Тоби Магуайр, американский актер.

1977 — Рауль Гонсалес, испанский футболист, известный по выступлению за мадридский "Реал".

1983 — Алсу, российская поп-певица.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
зимний дворец, 27 июня, праздник, Всемирный день рыболовства, Сара Уитман, Алсу, Рауль Гонсалес, Тоби Магуайр, Виктор Дробыш, Великобритания, Россия


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