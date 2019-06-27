Какой завтра праздник: 28 июня

Этот день является 179-м в григорианском календаре. До конца года остается 186 дней.

28 июня 1940 года, Красная Армия без единого выстрела ступила на территорию Бессарабии и Северной Буковины. Эта дата вошла в историю нашей страны как день освобождения от румынской оккупации и стала одной из основных в процессе восстановления молдавской государственности, утраченной в 1918 году с вхождением Молдавской демократической республики в Королевство Румыния и последующей ликвидацией МДР. Долгие годы дата 28 июня оставалась важным праздником для жителей Молдавии.

Другие события 28 июня:

1919 — Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.

Родились 28 июня:

1577 — Питер Пауль Рубенс (ум. 1640), фламандский живописец.

© RIA Novosti / A. Sverdlov Картина П.П.Рубенса "Союз Земли и Воды"

1712 — Жан Жак Руссо (ум. 1778), французский писатель и мыслитель эпохи Просвещения.

1949 — Александр Панкратов-Черный, российский актер, режиссер, поэт, общественный деятель, Народный артист России.

1967 — Яна Поплавская, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, педагог.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK