Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района.

Образование

В 1989—1994 годах училась в Академии экономического образования Молдовы на факультете менеджмента.

С 1995 по 1998 год изучала международные отношения в Академии государственного управления при президенте Молдовы.

С июля 2009 по май 2010 года училась в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Профессиональная деятельность

С июля 1994 по март 1998 была советником замглавы одного из управлений при министерстве экономики Молдовы.

С августа 2000 по март 2001 года - главный политический советник премьер-министра правительства Молдовы Дмитрия Брагиша.

С марта 1998 по август 2005 - экономист в бюро Всемирного банка в Молдове.

С августа 2005 по июль 2006 – гендиректор одного из управлений при министерстве экономики и торговли Молдовы.

Февраль-сентябрь 2007 года – координатор одной из программ в рамках ПРООН.

Март-июнь 2008 года – консультант в бюро Всемирного банка в Молдове.

Август 2008 – июнь 2009 – советник при правительстве Молдовы.

Июнь 2010 – июль 2012 – советник исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (США).

С июня 2012 по июль 2015 – министр образования Молдовы.

© Photo : Facebook / Maia Sandu Майя Санду на заседании правительства

В декабре 2015 года Санду объявила о разрыве отношений с Либерально-демократической партией и о создании партии "Действие и солидарность" (PAS). С мая 2016 года по настоящее время – председатель этого политформирования.

В феврале 2019 года партия Санду вместе с партией "Платформа "Достоинство и правда" (DA) в блоке ACUM участвовала в парламентских выборах. Сама Санду получила мандат депутата по одномандантому округу №50.

8 июня 2019 года Майя Санду возглавила правительство Молдовы.

Говорит на четырех языках – румынский, английский, русский и испанский.