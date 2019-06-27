Вице-премьер, министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе

Андрей Нэстасе родился 6 августа 1975 года в селе Мындрешть Теленештского района. Женат, трое детей.

Образование

С 1982 по 1992 год учился в средней школе Мындрешть.

В 1992-1993 годах изучал историю и географию в Университете "Штефана чел Маре" в румынской Сучаве.

В 1993-1997 годах изучал право в Университете "Александру Иоана Куза" в румынских Яссах.

Профессиональная деятельность

В 1997-2000 годах был прокурором.

С 1999 по 2002 - лектор по конституционному праву и завкафедры Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2000-2002 годах был заместителем директора авиакомпании Air Moldova.

С 2002 по 2015 годы Андрей Нэстасе работал адвокатом.

В ноябре 2015 года стал председателем инициативной группы, выступавшей за организацию республиканского референдума по вопросам изменения Конституции. Речь шла о прямых выборах и отставке президента народным голосованием, а также о снижении количества депутатов и лишении их неприкосновенности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе на митинге внепарламентской оппозиции в Кишиневе

В декабре 2015 года Нэстасе занялся политикой. Тогда же его избрали председателем партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA).

В 2018 году Нэстасе победил на выборах мэра Кишинева, но итоги голосования тогда аннулировал суд.

Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева © Sputnik / Miroslav Rotari

Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева © Sputnik / Miroslav Rotari

Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева © Sputnik / Miroslav Rotari

Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева © Sputnik / Miroslav Rotari

Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева © Sputnik / Miroslav Rotari

Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 6 © Sputnik / Miroslav Rotari Андрей Нэстасе на выборах примара Кишинева

После выборов в парламент, прошедших 24 февраля 2019 года, стал депутатом фракции DA, входящей в блок ACUM. А 8 июня был утвержден вице-премьером, министром внутренних дел Молдовы в правительстве Майи Санду.

Андрей Нэстасе говорит на четырех языках – румынском, русском, английской и испанском.