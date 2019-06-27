Вице-премьер по реинтеграции правительства Молдовы Василий Шова

Василий Шова родился 18 июля 1959 года в селе Красноармейское Хынчештского района. Женат, двое детей.

Образование

В 1987 году окончил факультет права Государственного университета Молдовы.

Профессиональная деятельность

В 1988-1990 годах работал в министерстве внутренних дел.

В 1990-1994 был депутатом парламента Молдовы, членом постоянного комитета по борьбе с преступностью.

С 1994 по 2002 год Шова сначала работал обычным чиновником в министерстве иностранных дел, затем возглавлял одно из управлений, после стал вице-министром, а затем послом Молдовы в Китае.

В 2002-2009 годах Василий Шова был министром по реинтеграции, затем это министерство упразднили.

В 2009-2014 годах – депутат парламента, член постоянной комиссии по обороне, безопасности и юридическим вопросам.

В 2015-2016 годах – советник Центра Марти Ахтисаари.

С 2017 года Шова стал советником президента Молдовы Игоря Додона по реинтеграции.

А 8 июня 2019 года утвержден вице-премьером по реинтеграции в правительстве Майи Санду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Принятие присяги правительства Молдовы под руководством Майи Санду

Шова говорит на трех языках – румынском, русском и украинском.