Вице-премьер по реинтеграции правительства Молдовы Василий Шова

Образование
В 1987 году окончил факультет права Государственного университета Молдовы.
Профессиональная деятельность
В 1988-1990 годах работал в министерстве внутренних дел.
В 1990-1994 был депутатом парламента Молдовы, членом постоянного комитета по борьбе с преступностью.
С 1994 по 2002 год Шова сначала работал обычным чиновником в министерстве иностранных дел, затем возглавлял одно из управлений, после стал вице-министром, а затем послом Молдовы в Китае.
В 2002-2009 годах Василий Шова был министром по реинтеграции, затем это министерство упразднили.
В 2009-2014 годах – депутат парламента, член постоянной комиссии по обороне, безопасности и юридическим вопросам.
В 2015-2016 годах – советник Центра Марти Ахтисаари.
С 2017 года Шова стал советником президента Молдовы Игоря Додона по реинтеграции.
А 8 июня 2019 года утвержден вице-премьером по реинтеграции в правительстве Майи Санду.
Шова говорит на трех языках – румынском, русском и украинском.