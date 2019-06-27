Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан

Вадим Брынзан родился в 1971 году в Республике Молдова.

Образование

В 1988 году окончил среднюю школу с золотой медалью. Становился призером национальных чемпионатов по дзюдо и самбо.

В 1988-1993 годах учился на факультете физики Государственного университета Молдовы, получил красный диплом инженера-физика.

В 1994-1997 годах учился на факультете финансов по специальности экономиста (финансы и кредитование) в Экономической академии Молдовы.

С 1999 по 2001 учился в бизнес-школе Гарварда, которую окончил с отличием по специальности финансы.

Профессиональная деятельность

В 1994-1996 годах был членом управленческой команды проектов по массовой приватизации в Молдове и Украине.

С 1994 по 1999 год - старший советник услуг по консультированию и менеджменту в PricewaterhouseCoopers. Был консультантом российских компаний, которые занимаются газовым и топливным рынком, продовольствием, а также консультировал госучреждения РФ.

В июле-августе 2000 года проходил стажировку по банковским инвестициям в Goldman Sachs.

С 2001 по 2007 годы управлял инвестиционным портфелем банка Merill Linch (Нью-Йорк) в пять миллиардов долларов.

В 2007-2014 годах главный партнер инвестиционного фонда HOV CAPITAL, LLC (Нью-Йорк и Лондон). Управлял суммой в 500 миллионов долларов в качестве инвестиций в финансовые компании с более 10 тысячами сотрудников в США, Великобритании и Азии.

С 2014 по настоящее время – основатель и главный партнер инвестиционной компании с частным капиталом LOGOS ADVISORS, LLC в Майями.

Также Брынзан ранее был кандидатом на должность руководителя Национального банка Молдовы, но не смог выиграть этот конкурс.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Национальный банк Молдовы

8 июня 2019 года Брынзан стал министром экономики и инфраструктуры в правительстве Майи Санду.

Брынзан говорит на трех языках – румынском, русском и английском.