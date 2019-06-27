16:24 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Министр финансов Молдовы Наталья Гаврилицэ

Министр финансов Молдовы Наталья Гаврилицэ

© Photo: Правительство Молдовы
Справки
Получить короткую ссылку
82 0 0

Наталья Гаврилицэ родилась 21 сентября 1977 года в Молдове.

Образование

С 1995 по 2000 год изучала международное право в Государственном университете Молдовы.

В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников ВУЗов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США.

С 2003 по 2005 год изучала общественные политики в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Профессиональная деятельность

В 2000-2003 годах – ассистент по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдове.

В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2005-2006 годах – стажер, а затем консультант в главном управлении экономических и финансовых дел Еврокомиссии в Брюсселе.

В 2007-2008 годах – руководитель управления политик и развития макроэкономических программ при министерстве экономики и торговли Молдовы.

В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдовы.

В 2009-2013 годах – портфельный менеджер по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Оксфорде.

С 2013 по 2014 год Гаврилицэ была главным консультантом в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдовы.

В 2014-2015 – госсекретарь Минобразования республики.

С 2015 по 2019 – гендиректор Глобального инновационного фонда в Лондоне.

8 июня 2019 года Наталья Гаврилицэ стала министром финансов в правительстве Майи Санду.

Гаврилицэ говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Дрон Калашникова изменит характер будущих войн - видео
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться