Министр финансов Молдовы Наталья Гаврилицэ

Наталья Гаврилицэ родилась 21 сентября 1977 года в Молдове.

Образование

С 1995 по 2000 год изучала международное право в Государственном университете Молдовы.

В 2003 году получила на два года стипендию по программе Эдмунда Маски, которую для выпускников ВУЗов проводило Бюро по делам культуры и образования Госдепартамента США.

С 2003 по 2005 год изучала общественные политики в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Профессиональная деятельность

В 2000-2003 годах – ассистент по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдове.

В 2005 году – советник в офисе вице-председателя по Европе и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2005-2006 годах – стажер, а затем консультант в главном управлении экономических и финансовых дел Еврокомиссии в Брюсселе.

В 2007-2008 годах – руководитель управления политик и развития макроэкономических программ при министерстве экономики и торговли Молдовы.

В 2008-2009 годах – глава управления программ и координирования помощи при правительстве Молдовы.

В 2009-2013 годах – портфельный менеджер по методам анализа Программы статистики, доказательств и ответственности в Оксфорде.

С 2013 по 2014 год Гаврилицэ была главным консультантом в управлении анализа, мониторинга и оценки политик министерства образования Молдовы.

В 2014-2015 – госсекретарь Минобразования республики.

С 2015 по 2019 – гендиректор Глобального инновационного фонда в Лондоне.

8 июня 2019 года Наталья Гаврилицэ стала министром финансов в правительстве Майи Санду.

Гаврилицэ говорит на пяти языках – румынском, русском, английском, французском и испанском.