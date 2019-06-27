Данных о трудовой деятельности Олеси Стамате в открытом доступе немного.

Образование

Выпускница факультета права Государственного университета Молдовы, получила звание магистра европейских исследований в Европейском колледже.

Профессиональная деятельность

У Стамате есть лицензия адвоката. С 2011 года она является членом Союза адвокатов.

Данных о трудовой деятельности Стамате в открытом доступе немного. Она возглавляла Ассоциацию по эффективному и ответственному управлению. Специализировалась в сфере юстиции и реформы центральной публичной администрации.

Ранее Стамате работала в Фонде Сороса в Молдове, затем была экспертом нескольких проектов для Госканцелярии, министерства внутренних дел и министерства образования.

Более десяти лет занимается управлением и оценкой различных проектов.

24 июня 2019 года Олеся Стамате принесла присягу министра юстиции перед президентом Молдовы Игорем Додоном.

Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате © Sputnik / Miroslav Rotari

Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате © Sputnik / Miroslav Rotari

Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате © Sputnik / Miroslav Rotari

Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Sputnik / Miroslav Rotari Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате

Ее назначили на этот пост после того, как Станислав Павловский подал в отставку с должности главы Минюста, будучи назначенным 8 июня.

Стамате говорит на четырех языках – румынском, русском, английском и французском.