Образование
Выпускница факультета права Государственного университета Молдовы, получила звание магистра европейских исследований в Европейском колледже.
Профессиональная деятельность
У Стамате есть лицензия адвоката. С 2011 года она является членом Союза адвокатов.
Данных о трудовой деятельности Стамате в открытом доступе немного. Она возглавляла Ассоциацию по эффективному и ответственному управлению. Специализировалась в сфере юстиции и реформы центральной публичной администрации.
Ранее Стамате работала в Фонде Сороса в Молдове, затем была экспертом нескольких проектов для Госканцелярии, министерства внутренних дел и министерства образования.
Более десяти лет занимается управлением и оценкой различных проектов.
24 июня 2019 года Олеся Стамате принесла присягу министра юстиции перед президентом Молдовы Игорем Додоном.
- Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате© Sputnik / Miroslav Rotari
- Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате© Sputnik / Miroslav Rotari
- Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате© Sputnik / Miroslav Rotari
- Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате© Sputnik / Miroslav Rotari
Ее назначили на этот пост после того, как Станислав Павловский подал в отставку с должности главы Минюста, будучи назначенным 8 июня.
Стамате говорит на четырех языках – румынском, русском, английском и французском.