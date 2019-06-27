Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску

Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года в Кишиневе.

Образование

С 1998 по 2002 года учился на факультете международных отношений в МГИМО.

В 2003 году получил звание магистра международных отношений и европейских наук в Центрально-Европейском университете Будапешта. До 2009 года продолжал обучение в этом вузе и получил звание доктора политических наук.

Профессиональная деятельность

С 2005 по 2007 год был исследователем в Центре изучения европейских политик в Брюсселе.

В 2007-2009 и 2011-2012 годах возглавлял исследовательские программы в лондонском офисе Европейского совета по международным отношениям.

В 2010, 2011-2012 годах был советником по вопросам внешней политики и европейской интеграции в правительстве Владимира Филата.

С 2013 по 2016 годы – старший аналитик Института ЕС по изучению безопасности.

С 2016 года по июнь 2019-го был лектором в парижском Институте изучения политик.

С августа 2018 года по июнь 2019 – директор программы Расширенная Европа Европейского совета по иностранным делам.

8 июня 2019 года Попеску утвержден министром иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Майи Санду.

Попеску говорит на четырех языках – румынском, русском, английском и французском.