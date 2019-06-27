Министр образования, культуры и исследований Молдовы Лилиана Николэеску-Онофрей

Лилиана Николэеску-Онофрей родилась 6 ноября 1968 года в селе Лозова Страшенского района. Замужем, один ребенок.

Образование

С 1975 по 1985 год училась в средней школе Лозова, которую окончила с золотой медалью.

В 1990 году с отличием окончила филологический факультет Государственного университета Молдовы по специальности румынский язык и литература.

С января по май 2002 года проходила заочное обучение на курсах "Оценка международных образовательных программ" Педагогического колледжа при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Профессиональная деятельность

С августа 1990 по август 1993 года – помощник лектора на кафедре румынского языка филологического факультета Госуниверситета Молдовы.

В 1992-1993 годах – младший научный сотрудник Института педагогических и психологических наук.

С сентября 1993 по декабрь 1995 – координатор программы обучения румынскому и русскому языкам американских волонтеров Корпуса мира США в Молдове.

С января 1996 по август 1998 года – директор программы "Модернизация гуманитарного образования", а до 1997 года - также руководитель управления образования в Фонде Сороса в Молдове.

С августа 2008 по октябрь 2010 – исполнительный директор образовательного центра PRO DIDACTICA. А с октября 2010 по январь 2012 – эксперт-консультант в этом же учреждении.

С ноября 2012 по июль 2013 года была советником министерства образования Молдовы, затем заняла пост вице-министра. В этой должности она была до августа 2015 года.

© Sputnik / Evgheni Panasenco Лилиана Николэеску-Онофрей

С 2016 по 2019-й – была независимым экспертом в области образования.

8 июня 2019 года Лилиана Николэеску-Онофрей назначена на пост министра образования, культуры и исследований в правительстве Майи Санду.

Кроме того, Николэеску-Онофрей сейчас занимает пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность".

Говорит на трех языках – румынском, русском и английском.