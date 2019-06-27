Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Алла Немеренко

Алла Немеренко родилась 21 августа 1959 года в селе Солонец Сорокского района.

Образование

С 1976 по 1982 год училась на факультете общей медицины Государственного института медицины и фармации в Кишиневе.

С 2005 по 2007 год прошла курс в Медицинском госуниверситете имени Николая Тестемицану и получила звание магистра менеджмента и общественного здоровья.

В 2007 году также защитила докторскую диссертацию по социальной медицине и менеджменту.

Профессиональная деятельность

С 1982 по 1985 год – врач-терапевт в Республиканской больнице Кишинева.

Затем 10 лет работала врачом-терапевтом в поликлинике №8 в Кишиневе и муниципальной больнице №2.

С 1995 по 1998 год – глава отдела общей медицины в поликлинике столичного сектора Центр. А с 1998 по 2000 год – заместитель главврача в этом же медучреждении.

С 2000 по 2002 год – замглавы отдела организации деятельности клиники Медуниверситета имени Николая Тестемицану.

С 2005 года – доцент в Школе менеджмента и общественного здоровья при Медуниверситете Кишинева.

С 2002 по 2012 и с 2015 по 2016-й – директор Университетской клинки первичной помощи в Кишиневе.

С апреля 2012 по май 2015 – руководитель одного из проектов Всемирной организации здравоохранения.

С 2015 года Немеренко занимала должность муниципального советника Кишинева и была председателем комиссии по социальной защите, охране здоровья, образованию, культуре, масс-медиа и межэтническим отношениям.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Алла Немеренко на заседании муниципального совета Кишинева

С августа 2016 по январь 2017-го – личный советник министра здравоохранения Румынии. Затем в течение двух лет была международным экспертом по вопросам здравоохранения.

8 июня 2019 года Немеренко утверждена министром здравоохранения, труда и социальной защиты в правительстве Майи Санду.

Алла Немеренко © Sputnik / Miroslav Rotari

Алла Немеренко © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 2 © Sputnik / Miroslav Rotari Алла Немеренко

Говорит на четырех языках – румынском, русском, английском и французском.