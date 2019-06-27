Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Жоржетта Минку

Жоржетта Минку родилась в селе Александру Иоан Куза в Кагульском районе.

Образование

В 1995 году окончила Университет Овидия в румынской Констанце по специальности международные экономические отношения.

В 1996-1997 годах училась в Объединенном венском институте и Академии государственного управления при президент Украины по специальностям рыночная экономика, микро- и макроэкономика, финансовый анализ.

В 1999 год – при Всемирной торговой организации изучала торговые программы, технику ведения переговоров, а также их правила и процедуру.

В 2001 году изучала торговые программы и развитие сельского хозяйства при программе Кокрейновского сотрудничества.

В 2007 году получила степень магистра наук и исследований в области развития в Школе политик и международных отношений Дублина.

Профессиональная карьера

С 1995 по 1997 год – работала в Агентстве по продвижению иностранных инвестиций при министерстве экономики Молдовы.

С 1997 по 2001 год работала в управлении Всемирной торговой организации при министерстве экономики и реформ.

С 2001 по 2004-й Минку работала в Таможенной службе.

В 2004-2005 годах занималась проектом USAID BIZPRO.

С 2007 по 2008-й трудилась в молдавском представительстве Международной организации по миграции, затем с 2008 по 2009-й – в Международной организации труда в Будапеште. В 2016-2017 годах работала в Торгово-промышленной палате страны.

В 2009-2011 годах Минку работала в представительстве Winrock International в Молдове.

В 2010-2013 годах – была членом консультационной миссии Евросоюза по проблеме общественных политик в Молдове (EU HLPAM).

С 2013 по 2016-й занималась проектом по улучшению таможенного и трансграничного сотрудничества Молдовы и Румынии в области продовольствия, который реализовывала Таможенная служба республики.

В 2016-2017 годах работала в Торгово-промышленной палате страны.

8 июня 2019 года Минку утверждена министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в правительстве Майи Санду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Жоржетта Минку

Говорит на четырех языках – румынском, русском, английском и французском.