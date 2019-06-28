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Горожане и туристы на Красной площади в Москве

Какой завтра праздник: 29 июня

© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 180-м в григорианском календаре. До конца года остается 185 дней.

А вы знали, что сегодня родился известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери?

События 29 июня:

1561 — В Москве на Красной площади завершено строительство храма Василия Блаженного.

Собор Василия Блаженного
Sputnik / Владимир Вяткин
Собор Василия Блаженного

1958 — Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

Родились 29 июня:

1900 — Антуан де Сент-Экзюпери (ум. 1944), французский писатель, летчик.

1957 — Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© Sputnik / Владимир Федоренко
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

1964 — Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, композитор, актер.

1978 — Николь Шерзингер, американская певица и актриса.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
29 июня, праздник, Николь Шерзингер, Антуан де Сент-Экзюпери, Кэтрин Хепберн, Сосо Павлиашвили, Олег Яковлев, Гурбангулы Бердымухамедов, Бразилия, Россия


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