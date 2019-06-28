Какой завтра праздник: 29 июня

По итогам визита делегации молдавских парламентариев в российскую столицу для фермеров РМ приняты несколько важных решений.

Дмитрий Песков рассказал о неформальной встрече лидеров стран БРИКС, а также о переговорах с Дональдом Трампом и Терезой Мэй.