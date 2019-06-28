Какой завтра праздник: 29 июня

А вы знали, что сегодня родился известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери?
События 29 июня:
1561 — В Москве на Красной площади завершено строительство храма Василия Блаженного.
1958 — Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
Родились 29 июня:
1900 — Антуан де Сент-Экзюпери (ум. 1944), французский писатель, летчик.
1957 — Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана.
1964 — Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, композитор, актер.
1978 — Николь Шерзингер, американская певица и актриса.