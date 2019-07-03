Этот день в истории: 4 июля

А вы знали, что 4 июля День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны? А еще 4 июля в США отмечают День независимости.
События 4 июля:
1776 — Подписана Декларация независимости США.
1848 — Впервые опубликован "Манифест коммунистической партии" Карла Маркса.
1862 — Во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес".
Родились 4 июля:
1807 — Джузеппе Гарибальди (ум. 1882), народный герой Италии, генерал.
1927 — Джина Лоллобриджида, итальянская актриса.
1930 — Фрунзик Мкртчян (ум. 1993), киноактер, народный артист СССР.
1957 — Дмитрий Назаров, советский и российский актер.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK