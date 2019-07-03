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К 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией

Этот день в истории: 4 июля

© Sputnik / Валерий Мельников
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
19910

Этот день является 185-м в григорианском календаре. До конца года остается 180 дней.

А вы знали, что 4 июля День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны? А еще 4 июля в США отмечают День независимости.

События 4 июля:

1776 — Подписана Декларация независимости США.

1848 — Впервые опубликован "Манифест коммунистической партии" Карла Маркса.

1862 — Во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес".

Родились 4 июля:

1807 — Джузеппе Гарибальди (ум. 1882), народный герой Италии, генерал.

1927 — Джина Лоллобриджида, итальянская актриса.

1930 — Фрунзик Мкртчян (ум. 1993), киноактер, народный артист СССР.

Фрунзик Мкртчян
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Фрунзик Мкртчян

1957 — Дмитрий Назаров, советский и российский актер.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
4 июля, праздник, Юрий Клинских, Дмитрий Назаров, Джина Лоллобриджида, Джузеппе Гарибальди, Николай Зиновьев, Самуил Маршак, Фрунзик Мкртчян, США, Великобритания


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