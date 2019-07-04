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Киррил и Мефодий

Какой завтра праздник: 5 июля

© Public Domain / Милютин Станислав Викторович
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 186-м в григорианском календаре. До конца года остается 179 дней.

А вы знали, что 5 июля отмечают день Кирилла и Мефодия? 

События 5 июля:

1439 — Подписана Флорентийская уния — Акт об объединении Православной и Католической церквей.

1943 — Великая Отечественная война: начало Курской битвы.

Советские артиллеристы. Курская битва
© Sputnik / Федор Левшин
Советские артиллеристы. Курская битва

1946 — День рождения бикини — во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник.

Родились 5 июля:

1789 — Фаддей Булгарин (ум. 1859), русский писатель, критик, издатель.

1793 — Павел Пестель, русский дворянин, декабрист, один из основателей Масонской Ложи в Кишиневе.

1802 — Павел Нахимов (ум. 1855), русский флотоводец, адмирал.

1889 — Жан Кокто (ум. 1963), французский поэт, писатель, театральный деятель, кинорежиссер.

1903 — Владимир Сутеев (ум. 1993), советский детский писатель, иллюстратор и мультипликатор.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
5 июля, праздник, Григорий Пушкин, Владимир Сутеев, Жан Кокто, Павел Нахимов, Павел Пестель, Фаддей Булгарин, Чехия, Италия, СССР, Армения


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