Какой завтра праздник: 6 июля

А вы знали, что сегодня всемирный день поцелуя?
События 6 июля:
1710 — В Мейсене (Саксония) создана первая в Европе фарфоровая мануфактура — Мейсенский фарфор.
1885 — Впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский учёный Луи Пастер успешно испытал её на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.
Родились 6 июля:
1796 — Николай I (ум. 1855), российский император (с 1825).
1837 — Васил Левский (настоящая фамилия Иванов) (ум. 1873), болгарский революционный демократ; казнен турками.
1897 — Иван Федорович Федько (ум. 1939), герой гражданской войны, командарм 1-го ранга. В юные годы проживал в Кишиневе.
1907 — Фрида Кало (ум. 1954), мексиканская художница.
1940 — Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана.
1943 — Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА "Самоцветы".
1943 — Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.
1946 — Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, сценарист и режиссер.
1951 — Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии "Оскар".
1980 — Ева Грин, французская кино- и театральная актриса, модель.