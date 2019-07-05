Какой завтра праздник: 6 июля

Этот день является 187-м в григорианском календаре. До конца года остается 178 дней.

А вы знали, что сегодня всемирный день поцелуя?

События 6 июля:

1710 — В Мейсене (Саксония) создана первая в Европе фарфоровая мануфактура — Мейсенский фарфор.

1885 — Впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Французский учёный Луи Пастер успешно испытал её на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.

Родились 6 июля:

1796 — Николай I (ум. 1855), российский император (с 1825).

1837 — Васил Левский (настоящая фамилия Иванов) (ум. 1873), болгарский революционный демократ; казнен турками.

1897 — Иван Федорович Федько (ум. 1939), герой гражданской войны, командарм 1-го ранга. В юные годы проживал в Кишиневе.

1907 — Фрида Кало (ум. 1954), мексиканская художница.

© Sputnik / Alexei Danichev Una visitante de la exposición, vestida de Frida Kahlo

1940 — Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Президентские выборы в Казахстане

1943 — Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА "Самоцветы".

1943 — Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.

1946 — Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, сценарист и режиссер.

1951 — Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии "Оскар".

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Актеры Джеффри Раш, Джонни Депп и Пенелопа Крус на 64-м Каннском кинофестивале

1980 — Ева Грин, французская кино- и театральная актриса, модель.