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Праздник Ивана Купалы. Архивное фото

Какой завтра праздник: 7 июля

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 188-м в григорианском календаре. До конца года остается 177 дней.

А вы знали, что 7 июля - Международный день Днепра? А еще в ночь с 6 на 7 июля июля отмечается День Ивана Купала.

События 7 июля:

1770 — Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.

1881 — В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

Родились 7 июля:

1884 — Лион Фейхтвангер (ум. 1958), немецкий писатель еврейского происхождения.

1887 — Марк Шагал (ум. 1985), российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.

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1939 — Елена Образцова (ум. 2015), оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.

1943 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1962 — Жанна Агузарова, певица, бывшая вокалистка группы "Браво".

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
7 июля, праздник, Альфредо Ди Стефано, Вивьен Ли, Жанна Агузарова, Елена Образцова, Лион Фейхтвангер, Артур Конан Дойл, Марк Шагал, Тото Кутуньо, Италия, Россия


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