Какой завтра праздник: 7 июля

А вы знали, что 7 июля - Международный день Днепра? А еще в ночь с 6 на 7 июля июля отмечается День Ивана Купала.
События 7 июля:
1770 — Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение.
1881 — В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
Родились 7 июля:
1884 — Лион Фейхтвангер (ум. 1958), немецкий писатель еврейского происхождения.
1887 — Марк Шагал (ум. 1985), российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
1939 — Елена Образцова (ум. 2015), оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.
1943 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
1962 — Жанна Агузарова, певица, бывшая вокалистка группы "Браво".