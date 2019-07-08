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Екатерина Вторая

Какой завтра праздник: 9 июля

© Sputnik / Владимир Вдовин
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 190-м в григорианском календаре. До конца года остается 175 дней.

А вы знали, что именно в этот день в 1762 году на российский престол взошла Екатерина Великая?

События 9 июля:

1877 — Изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию "Bell Telephone Company".

1877 — В Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Родились 9 июля:

1931 — Андрей Капица (ум. 2011), советский и российский географ и геоморфолог, исследователь Антарктиды, профессор, член-корреспондент РАН.

1938 — Лия Ахеджакова, актриса театра и кино, народная артистка России.

Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова

1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010-2014).

1956 — Том Хэнкс, известный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон на Римском кинофестивале
© AFP 2019 / TIZIANA FABI
Американский актер Том Хэнкс с супругой Ритой Уилсон женаты с 1988 года. Их роман начался на съемочной площадке фильма "Волонтеры". Пара воспитала троих детей

1964 — Кортни Лав, американская актриса и певица, солистка рок-группы "Hole", вдова Курта Кобейна.

1976 — Екатерина Гусева, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

1978 — Дмитрий Дюжев, российский актер.

Актер Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актер Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
9 июля, праздник, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Кортни Лав, Лия Ахеджакова, Виктор Янукович, Том Хэнкс, Россия


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