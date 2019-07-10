Какой завтра праздник: 11 июля

А вы знали, что 11 июля - Всемирный день шоколада? А еще сегодня в мире отмечают день народонаселения.
Также в этот день профессиональный праздник у художников по свету.
Что происходило 11 июля:
1960 — В Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику. Государство распадется в 1993 году.
1941 — Началась героическая оборона Киева — крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле — сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны.
Кто родился 11 июля:
1903 — Рудольф Абель, советский разведчик, полковник.
1934 — Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи "Armani".
1951 — Вячеслав Анисин, советский хоккеист, многократный чемпион мира.
1960 — Антон Табаков, российский бизнесмен и актер, сын Олега Табакова.