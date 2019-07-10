17:29 10 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.86
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.70
Поиск
Плитки шоколада

Какой завтра праздник: 11 июля

© Fotolia / Picsfive
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
334 0 0

Праздники 11 июля, что происходило раньше в этот день и кто родился 11 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 11 июля - Всемирный день шоколада? А еще сегодня в мире отмечают день народонаселения.

Также в этот день профессиональный праздник у художников по свету.

Что происходило 11 июля:

1960 — В Чехословакии объявлено о победе социализма, страна переименована в Чехословацкую Социалистическую Республику. Государство распадется в 1993 году.

1941 — Началась героическая оборона Киева — крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле — сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны.

Кто родился 11 июля:

1903 — Рудольф Абель, советский разведчик, полковник.

1934 — Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи "Armani".

1951 — Вячеслав Анисин, советский хоккеист, многократный чемпион мира.

1960 — Антон Табаков, российский бизнесмен и актер, сын Олега Табакова.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
Теги:
праздник 11 июля, День шоколада, Великая Отечественная война, Вячеслав Анисин, Джорджо Армани, Рудольф Абель, Антон Табаков, Чехословакия, украина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Владимир Путин подарил щенка ретривера мальчику с аутизмом
Владимир Путин подарил щенка ретривера мальчику с аутизмом - видео
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться