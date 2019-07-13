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Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Какой сегодня праздник: 13 июля

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 13 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в 13 июля в 1930 году в Уругвае открылся первый в истории Чемпионат мира по футболу? А православные отмечают 13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Чем еще ознаменован этот день — в подборке Sputnik Молдова.

Что происходило 13 июля:

1728 — Русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.

1930 — Начало первого чемпионата мира по футболу в Уругвае.

1939 — Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней "From the Bottom of My Heart".

Кто родился 13 июля:

1798 — Александра Романова, российская императрица (1825-1855), супруга Николая I.

1923 — Михаил Пуговкин (ум. 2008), киноактер, народный артист СССР.

1928 — Валентин Пикуль (ум. 1990), русский советский писатель, автор популярных исторических романов.

1942 — Харрисон Форд, американский киноактер.

Американский актер Харрисон Форд в РИА Новости
© Sputnik / Владимир Трефилов
Американский актер Харрисон Форд

1944 — Эрнё Рубик, венгерский изобретатель знаменитого кубика Рубика.

1985 — Гильермо Очоа, мексиканский футболист, вратарь национальной сборной.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 13 июля, Эрне Рубик, Харрисон Форд, Валентин Пикуль, Михаил Пуговкин, Фрида Кало, Фрэнк Синатра, Уругвай, Россия


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