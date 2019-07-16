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Какой завтра праздник: 17 июля

© Fotolia / Sebra
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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События и факты, что происходило раньше в этот день, и кто родился 17 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 17 июля — Всемирный день международного уголовного правосудия? А в России сегодня отмечают День военно-морской авиации и День этнографа.

А еще 17 июля — День памяти преподобного Андрея Рублева. Чем еще ознаменовано 17 июля — в подборке Sputnik.

Что происходило 17 июля:

1918 — В Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.

НИКОЛАЙ II СЕМЬЯ
© Sputnik /
НИКОЛАЙ II СЕМЬЯ

1942 — Началась Сталинградская битва.

Кто родился 17 июля:

1797 — Поль Деларош (ум. 1856), французский живописец, основоположник натуралистической исторической живописи.

1891 — Борис Лавренев (ум. 1959), русский писатель.

1949 — Гизер Батлер, английский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Black Sabbath".

1954 — Ангела Меркель, немецкий политик, 8-й Федеральный канцлер Германии и 34-й канцлер Германии.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© Sputnik / Сергей Гунеев
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

1958 — Вонг Кар-Вай, гонконгский кинорежиссер и сценарист, обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздник 17 июля, Вонг Кар-Вай, Гизер Батлер, Борис Лавренев, Поль Деларош, Император Николай II, Ангела Меркель, СССР, Россия


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