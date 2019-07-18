Какой завтра праздник: 19 июля

А вы знали, что в 19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры?
Что происходило 19 июля:
1900 — Открылся Парижский метрополитен. Руководил его сооружением Фюльжанс Бьенвеню, а строительство станций метрополитена шло под руководством архитектора Эктора Гимара.
Кто родился 19 июля:
1814 — Сэмюэль Кольт (ум. 1862), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.
1834 — Эдгар Дега (ум. 1917), французский живописец, график и скульптор.
1893 — Владимир Маяковский (ум. 1930), русский советский поэт.
1934 — Александр Ширвиндт, советский и российский актер, народный артист РСФСР.
1935 — Василий Ливанов, советский и российский актер, народный артист РСФСР.
1938 — Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский режиссер, актер, певец, сценарист, автор песен, народный артист Грузинской ССР.
1976 — Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра, кино и телевидения.
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