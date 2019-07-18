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Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года. На трибуне - символ Олимпиады-80 - Медвежонок

Какой завтра праздник: 19 июля

© Sputnik / А. Князев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 19 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в 19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры?

Что происходило 19 июля:

1900 — Открылся Парижский метрополитен. Руководил его сооружением Фюльжанс Бьенвеню, а строительство станций метрополитена шло под руководством архитектора Эктора Гимара.

Кто родился 19 июля:

1814 — Сэмюэль Кольт (ум. 1862), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.

1834 — Эдгар Дега (ум. 1917), французский живописец, график и скульптор.

1893 — Владимир Маяковский (ум. 1930), русский советский поэт.

В.В.Маяковский
© Sputnik / РИА Новости
В.В.Маяковский

1934 — Александр Ширвиндт, советский и российский актер, народный артист РСФСР.

1935 — Василий Ливанов, советский и российский актер, народный артист РСФСР.

1938 — Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский режиссер, актер, певец, сценарист, автор песен, народный артист Грузинской ССР.

1976 — Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра, кино и телевидения.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 19 июля, Михаил Горшенев, Фаина Раневская, Франческо Петрарка, Василий Ливанов, Александр Ширвинт, Бенедикт Камбербэтч, Владимир Маяковский, Сэмюэл Кольт, Вахтанг Кикабидзе, Москва, СССР, Франция


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