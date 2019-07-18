15:33 18 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.65
  • RUB0.28
  • RON4.18
  • UAH0.68
Поиск
Вадим Чебан

Кто такой Вадим Чебан

© Sputnik / Osmatesco
Справки
Получить короткую ссылку
274 0 0

"Газпром" одобрил кандидатуру Вадима Чебана на пост главы "Молдовагаз". Публикуем биографическую справку о новом руководителе предприятия.

Новым директором АО "Молдовагаз" утвержден Вадим Чебан, ему 40 лет. Он уроженец гагаузского села Чишмикиой. 

У нового главы предприятия экономическое образование. Чебан окончил Академию экономических знаний Молдовы. Защитил докторскую диссертацию в университете имени Лучиана Благи в румынском городе Сибиу.

Чебан работал в Национальной комиссии по финансовому рынку. В течение двух лет трудился в министерстве экономики. В 2009 году его назначили на пост гендиректора Национального агентства по регулированию энергетики.

В 2014 году башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах предложила ему присоединиться к ее команде. С тех пор и до настоящего времени Чебан занимает пост первого вице-председателя исполкома Гагаузии.

По теме

Молдо-российский форум завершился подписанием ряда контрактов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники сражения с водяными пистолетами в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея: ежегодная массовая перестрелка из водяных пистолетов - фото
Триумф для Турции: опубликовано видео отправки С-400 в Анкару
"Триумф" для Турции: опубликовано видео отправки С- 400 в Анкару
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться