Кто такой Вадим Чебан

Новым директором АО "Молдовагаз" утвержден Вадим Чебан, ему 40 лет. Он уроженец гагаузского села Чишмикиой.

У нового главы предприятия экономическое образование. Чебан окончил Академию экономических знаний Молдовы. Защитил докторскую диссертацию в университете имени Лучиана Благи в румынском городе Сибиу.

Чебан работал в Национальной комиссии по финансовому рынку. В течение двух лет трудился в министерстве экономики. В 2009 году его назначили на пост гендиректора Национального агентства по регулированию энергетики.

В 2014 году башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах предложила ему присоединиться к ее команде. С тех пор и до настоящего времени Чебан занимает пост первого вице-председателя исполкома Гагаузии.