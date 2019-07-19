Какой завтра праздник: 20 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 20 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 20 июля — Международный день шахмат? А еще сегодня — Международный день торта.

Что происходило 20 июля:

1924 — В Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE.

1941 — Великая Отечественная война: на кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись — "Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина".

1944 — Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.

Кто родился 20 июля:

1869 — Владимир Набоков (ум. 1922), русский юрист, политик, один из лидеров партии кадетов, отец писателя Владимира Набокова.

1930 — Олег Анофриев (ум. 2018), советский и российский актер, режиссер, автор и исполнитель песен, народный артист России.

1940 — Давид Федорович Тухманов, композитор-песенник, народный артист России.

1941 — Людмила Чурсина, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1963 — Александр Жулин, российский фигурист.

1982 — Борис Корчевников, российский тележурналист, телеведущий и актер.

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